Jorinde Verwimp allereerste Belg in wereldbekerfinale dressuur: “Mooie erkenning”

Die kans krijgt ze nu en dat is ook voor haar een verrassing. “Het is allemaal last minute verlopen. De FEI heeft voor de finale nog drie extra startplaatsen toegekend op basis van de wereldranglijst en zo kwam ik in aanmerking. Ik heb in de winter enkele wereldbekers gereden, maar enkel de top tien mag naar de finale. Ik stond 26e en had dit helemaal niet meer verwacht. Ik heb vier wereldbekers gereden. De laatste twee manches mocht ik niet meer starten en daarmee waren al mijn kansen verkeken. Tot ik plots een mail kreeg van de FEI en mijn startplaats bevestigd werd. Wat een buitenkans en natuurlijk ga ik volgende maand naar de finale in Omaha. Mijn paard Charmer is nog relatief groen, dit wordt weer een leerrijke ervaring in functie van het EK dit jaar. Daar kunnen we ons olympisch ticket voor Parijs afdwingen.”

Maar eerst is er Omaha (Nebraska). “Ik denk niet dat er ooit al een Belg de WB-finale gereden heeft. Dat betekent ook al iets. Ik vind dit een mooie erkenning. Maar verwacht niet dat ik daar naar het podium rijd. Voor Charmer is het belangrijk dat hij kilometers maakt en ervaring opdoet in functie van het EK. Dat is mijn doel dit jaar en die EK-selectie hangt af van de bondscoach. De WB-finale is wel mooi meegenomen. Ik kan me er nog eens meten met de wereldtop. Dan weet ik waar ik sta.”