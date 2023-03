Politie houdt klopjacht op inbrekers in Tongeren

Tongeren

De politie Tongeren/Herstappe ging vrijdagavond op zoek naar een koppel inbrekers. Zij hadden toegeslagen in de Piringenstraat in Piringen.

De inbraak gebeurde in een huis waarvan de bewoners in Gent zaten. De daders sloegen aan de achterzijde een ruit van de woonst in waarna het alarm in werking trad. Een overbuur die een kijkje ging nemen waar het geluid vandaag kwam zag vervolgens twee mannen in de keuken staan.

Toen de inbrekers de buur opmerkten sloegen ze op de vlucht via de achterkant. De politie werd onmiddellijk verwittigd en stuurde meerdere ploegen ter plaatse. Zij voerden meteen een buurtonderzoek uit en organiseerden een klopjacht. Daarbij kregen ze steun van een speurhond en een helikopter van de federale politie. diro