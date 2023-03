Nicky Degrendele sprint naar zilver in keirin op Nations Cup in Caïro

Nicky Degrendele heeft vrijdagavond tijdens de Nations Cup baanwielrennen in het Egyptische Caïro zilver veroverd in de keirin. In de ploegkoers eindigden de Belgische mannen net naast het podium.

Degrendele is een voormalig wereldkampioene in de keirin, en lijkt na enkele moeilijke seizoenen dit jaar weer een stap vooruit te hebben gezet. Dat bekroonde ze in het keirintoernooi van Caïro met zilver. In de finale, die werd opgeschrikt door een valpartij van onder meer de Nederlandse Hetty van der Wouw, moest Degrendele enkel de Japanse Mina Sato voor zich dulden.

Nog op vrijdagavond grepen Robbe Ghys en Fabio Van den Bossche net naast een medaille in de ploegkoers in Caïro: ze werden vierde. De overwinning ging naar de Duitsers Roger Kluge en Theo Reinhardt, voor Nederland en Nieuw-Zeeland.

Vrijdag was de slotdag van de vierdaagse manche van de Nations Cup baanwielrennen in Caïro. De vorige drie dagen eindigden de Belgische deelnemers niet in de top vijf. Veel van de Belgische sterkhouders in het baanwielrennen, zoals Lotte Kopecky, kwamen door hun drukke wegprogramma niet aan de start.