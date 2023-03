‘The wire’ en ‘John Wick’-acteur Lance Reddick overleden op 60-jarige leeftijd

Amerikaanse media melden dat Lance Reddick overleden is. De acteur maakte onder meer faam in de veelgeprezen HBO-serie ‘The wire’. Hij overleed vrijdagochtend op 60-jarige leeftijd.

Rond 9.30 uur lokale tijd werd de politie naar zijn huis in Los Angeles geroepen. Zijn uitgever laat weten dat Reddick daar een natuurlijke dood is gestorven.

Reddicks bekendste rol is waarschijnlijk die als drugsagent Cedric Daniels in ‘The wire’, maar de acteur speelde in nog veel andere films en series mee. Zo schitterde hij in series als ‘Fringe’ en ‘OZ’ en vertolkte hij hotelconciërge Charon in de films van ‘John Wick’. Normaal gezien zou hij volgend jaar ook nog te zien zijn in ‘Ballerina’, een spin-off van de bekende filmreeks. Naast acteren maakte Reddick ook muziek.