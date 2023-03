Wordt Lionel Messi zondag uitgefloten door eigen fans? Ultra’s van PSG plannen protest: “Zijn salaris is te hoog voor wat hij presteert”

Een niet nader genoemd lid van ‘Collectif Ultras PSG’ gaf in het bericht aan dat ze Messi voor aftrap tegen Stade Rennes zullen uitfluiten. Volgens hen is de Argentijn de hoofdverantwoordelijke voor de Champions League-exit van de Parijzenaars tegen Bayern München.

“We zullen hem zondag uitfluiten. Zijn salaris is te hoog voor wat hij op het veld presteert”, klinkt het. Messi is na Kylian Mbappé de grootverdiener in de Franse hoofdstad met bijna 40 miljoen euro per jaar.

De onvrede bij de harde kern van PSG zou niet alleen de ‘belabberde’ prestaties van de Argentijn als basis hebben, maar ook het feit dat Messi zijn contract nog niet verlengd heeft. Dat loopt nog tot het einde van dit seizoen. Trainer Christophe Galtier gaf op de persconferentie voor de partij tegen Rennes aan dat “het nog te vroeg is om over zijn contractverlenging te spreken”. “Ik weet dat er binnen de club veel over gesproken wordt. Het is aan hem of hij er nog bij wil zijn volgend jaar, maar Messi is gelukkig hier.”

Of het ook effectief tot een fluitconcert komt zondag, is nog afwachten. Arthur Perrot, PSG-watcher voor RMC Sport, gaf aan dat er niets gepland is door de ultra’s.