Aston Martin scoorde dit jaar in één grand prix meer punten dan tijdens de eerste 13 races van vorig seizoen. Hoe kan een renstal die de afgelopen vijf jaar vier keer zevende finishte in het WK nu opeens wedijveren met de topteams? Ligt dat enkel aan de komst van dubbele wereldkampioen Fernando Alonso, of is er meer aan de hand? Vier redenen voor de verrassende seizoenstart.