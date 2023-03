Huwelijk Adil en Christine verpest in ‘Thuis’, en dat is niet de enige bron van drama

Tijdens het jawoord oogde de toekomst nog rooskleurig, maar niet lang daarna stortte de wereld van de tortelduifjes even in. — © © VRT

Een soap zonder drama, dat is als een café zonder bier. Je kon er donder op zeggen dat het huwelijk van Christine en Adil in ‘Thuis’ niet verlopen zoals gepland. En inderdaad, het jawoord was nog maar net gegeven of daar kwam de miserie aankloppen. Christine zag haar feest in het water vallen toen plots de politie het boeltje kwam overnemen.