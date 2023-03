Emma Meesseman met Fenerbahce al na twee wedstrijden in ‘best of three’ naar Final Four Euroleague Women

Na winst vorige week in de eerste wedstrijd (82-62) van de kwartfinale (best of three) van de Euroleague won Fenerbahce Istanbul met dezelfde cijfers - en ditmaal on the road - de return in het Hongaarse Sopron.

Een wederom sterk spelende Emma Meesseman tekende voor 16 punten (8 op 11 shots), plukte 7 rebounds en gaf 1 assist. Ze leidde de Turkse ploeg mee naar de winst.

Fenerbahce heeft dus de derde en beslissende partij in eigen midden niet nodig en kwalificeert zich met een “sweep” voor de Final Four (14 en 16 april) van de Euroleague Women. (cpm)