Vijf inbraken in Pelt: werkmateriaal gestolen, maar ook zonnepanelen en omvormer

Inbrekers sloegen in de nacht van donderdag op vrijdag toe op maar liefst 5 plaatsen in pelt. De daders braken bestelwagens open in de Wolfstraat, Kraaibosstraat, Lindelheidestraat en twee keer in de Kattestraat. De buit bestaat uit voornamelijk werktuigen, maar in de Lindelheidestraat werden eveneens zonnepanelen en een omvormer ontvreemd.