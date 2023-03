Bert Lambregts: “Ik ben zeker geïnteresseerd om een Delhaize over te nemen.” — © RR

Hasselt

Het overleg met de vakbonden is nog niet afgelopen, maar toch zijn er volgens Delhaize nu al bijna tweehonderd kandidaten om de 128 eigen winkels over te nemen. Valt er in de hyperconcurrentiële wereld van de supermarkten nog een zaak te doen? En wat moet zo’n winkel kosten?