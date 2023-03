Genkse Manu reist met hele gezin van Thailand tot Brazilië: “Dit overtreft zelfs ‘De Mol’”

Genk

Vanaf zondag is de jacht op De Mol weer geopend en zelfs vanuit Brazilië wordt er gespeurd. Emanuelle ‘Manu’ Santana Marques (36), de Genkse die vorig jaar net voor de finale afviel, start haar zoektocht in haar geboorteland. Het is de laatste halte van een reis die haar de afgelopen zeven maanden al naar Thailand, Vietnam en Laos bracht. “Dat ik dit samen met mijn gezin kan beleven, overtreft zelfs mijn deelname aan De Mol.”