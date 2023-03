Aan deze bushalte gaat Ronde van Vlaanderen dit jaar officieel van start

Twee weken voor de doortocht van de Ronde van Vlaanderen stijgt de wielerkoorts in Beernem, dat zich dit jaar voor het eerst Dorp van de Ronde mag noemen. Maar daar blijft het niet bij: ook de officiële start van Vlaanderens Mooiste vindt plaats op Beernems grondgebied. In de Bruggestraat in Oedelem om precies te zijn. “Iedereen springt mee op de kar om er één groot volksfeest van te maken”, zegt een fiere burgemeester Jos Sypré (CD&V).

Aan een bushalte in de Oedelemse Bruggestraat, tussen Vliegend Paard en Driekoningen: dáár gaat de Ronde van Vlaanderen op zondag 2 april pas officieel van start. De renners zullen op dat moment al 8 kilometer in de benen hebben na het startschot op de Grote Markt in Brugge. “Het peloton blijft maar liefst 15 kilometer door onze gemeente fietsen”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V).

“Ze doen elke deelgemeente aan en zowel in Oedelem, Sint-Joris als Beernem staan activiteiten op het programma. We zijn bijzonder blij dat de respons onder de Beernemnaars zo groot is. Iedereen springt mee op de kar om er één groot volksfeest van te maken.”

Huiskamerkroeg

Het Dorp van de Ronde zal de renners verwelkomen met spreuken op de weg en langs het parcours zal van alles wat te beleven zijn. In Oedelem richt de basisschool Ter Bunen een fietsparcours in, met koffie- en aperitiefbar op de speelplaats. Café Mitra, huiskamerkroeg Perle d’Ozette, wielerclub Forza8330 en vzw Den Bunker richten de Markt in als koersdorp waar de Ronde wordt uitgezonden op groot scherm, dj’s zorgen er voor de nodige sfeer.

In Beernem serveert De Witte Hoeve een koersontbijt en aan het kerkplein zullen de Beernemse Reuzen de renners verwelkomen. Aan de rotonde houdt Feest- en Handelsgroep Dorpsvrienden Beernem een bar open met apero en frietjes. Op het grasplein aan ontmoetingscentrum De Kleine Beer serveren Rugbyclub Beernem en Oranje Beernem drank, lekkers en animatie voor de kinderen. Er staat ook een groot scherm.

Expo

In het ontmoetingscentrum zelf serveren KWB, Femma en Natuurloop ontbijt en lunch. Ook in café Sint-Lucas staat een feesttent én een groot scherm. Koersploeg De Blendhelmen supportert mee met een ontbijt, barbecue en afterparty in de tuin aan de Stationsstraat 67. Ook daar kun je de koers volgen op groot scherm.

In Sint-Joris runt vzw Ten Distel een koersbar in de Kooldreef, en in zaal Sinjo kun je de expo Wielercultuur in Beernem bezoeken.