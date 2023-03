Voetballer Christian Atsu, die omkwam bij aardbeving in Turkije, krijgt staatsbegrafenis in thuisland Ghana

De Ghanese voetballer Christian Atsu heeft een staatsbegrafenis gekregen in zijn land. President Nana Akufo-Addo was vrijdag voorganger bij de plechtigheid in hoofdstad Accra. Die werd bijgewoond door familieleden, oud-ploeggenoten, die een t-shirt met zijn beeltenis droegen, en talloze fans, die een groet brachten aan de met de Ghanese vlag gedrapeerde kist.