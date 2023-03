In beslag genomen meubilair Fedasil gaat naar Brussels kraakpand om er “salon van schaamte” te maken

Een burgercollectief zal zaterdag een deel van het meubilair dat recentelijk in beslag genomen werd bij Fedasil, overmaken aan de asielzoekers die sinds een week een gebouw aan de Koning Albert II-laan in de buurt van het Brusselse Noordstation bezetten. Het gaat om een symbolische actie, zo kondigt het collectief ‘Stop de Opvangcrisis’ aan.

De Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel had toestemming gegeven om een reeks goederen van Fedasil in beslag te nemen en te verkopen. Dat moest ervoor zorgen dat de boetes kunnen worden betaald die het agentschap kreeg opgelegd wegens de niet-naleving van het recht op opvang van asielzoekers.

Die meubels zullen nu overgebracht wordt naar het gebouw aan de Koning Albert II-laan, waar zo’n 70 asielzoekers onderdak hebben gezocht in de toekomstige kantoren van het nationaal crisiscentrum.

Salon van schaamte

“Deze meubels staan symbool voor het Belgisch surrealisme. In plaats van aan asielzoekers een opvangplaats te bieden, laat de Belgische overheid de situatie escaleren tot een punt dat zijn eigen meubilair in beslag wordt genomen en verkocht om de boetes voor het niet respecteren van de wet te betalen”, zeggen de actievoerders. “Maar de asielzoekers hebben niets te maken met de zetels van Nicole de Moor. Wat ze nodig hebben, is een menselijk welkom en ondersteuning”.

Het burgercollectief zal zaterdag vanaf 11.30 uur een symbolische mars houden. De meubels zullen via de Koningstraat en de Kruidtuinlaan tot aan het gekraakte pand gebracht worden. Daar zal een ‘salon van schaamte’ worden ingericht, “als symbool voor de grove schending van de mensenrechten door de Belgische staat”, aldus het collectief.