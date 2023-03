Het Internationaal Strafhof heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor Vladimir Poetin en zijn kinderrechtencommissaris Maria Alekseyevna Lvova-Belova. Zij moeten zich in Den Haag verantwoorden voor oorlogsmisdaden. Chris Van den Wyngaert, die 18 jaar zetelde voor het Internationaal Strafhof, kijkt niet op van die beslissing. Al is hij wel verbaasd over de publieke aankondiging.