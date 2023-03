Barcelona-voorzitter Laporta bijt van zich af na corruptiebeschuldigingen: “Bewuste campagne om ploeg te destabiliseren”

Barcelona is in een benarde positie terechtgekomen door onderzoek van het Spaanse gerecht naar verdachte geldstromen. De club zou ex-scheidsrechtersbaas José Maria Enriquez Negreira in totaal 7,3 miljoen euro hebben betaald.

“De campagne waarvan wij nu het slachtoffer zijn, is geen toeval. Ze heeft als doel de ploeg op korte termijn te destabiliseren en op middenlange termijn Barça te controleren”, zei Laporta in een video aan de leden van de club.

Het parket van Barcelona beschuldigde de club, oud-voorzitters Josep Maria Bartomeu (2014-2020), Sandro Rosell (2010-2014) en Negreira op 10 maart van corruptie, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte in de zaak rond verdachte geldstromen.

“Ik zal u uitleggen wie, waarom en hoe men die campagne organiseert. Twijfel er niet aan dat wij ons niet alleen zullen verdedigen, maar ook zullen aanvallen”, beloofde Joan Laporta, twee dagen voor de clasico tegen Real Madrid zondag in Camp Nou.

De 60-jarige Joan Laporta was tussen 2003 en 2010 al voorzitter van Barcelona. Hij vervult die functie opnieuw sinds 2021.

