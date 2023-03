(Online) apotheken vergelijken loont: ruim 40 procent verschil op hetzelfde winkelmandje

Er zitten grote verschillen in de prijzen die (online) apotheken vragen voor geneesmiddelen en verzorgingsproducten. Dat blijkt uit een vergelijking die onze redactie maakte voor een mandje van meer dan twintig producten. Het verschil tussen de goedkoopste website en de fysieke apotheek loopt op tot boven de 40 procent. Voor sommige individuele producten is het verschil zelfs nog groter.

Zolang een geneesmiddel niet enkel op voorschrift verkrijgbaar is, kan je ze ook in online apotheken bestellen. Die zien hun omzet jaar na jaar groeien. Maar hoe hard verschillen de prijzen van die in de apotheek om de hoek? Onze prijsvergelijking toont aan dat alle spelers, ook de fysieke apotheker, meestal onder de “niet-bindende adviesprijs” van de fabrikant duiken. Voor de korf van producten die wij samenstelden blijkt Newpharma de goedkoopste, de fysieke apotheker (waarvan we er lukraak eentje uitkozen) vaak het duurste. In totaal valt ons mandje bij die laatste 41 procent duurder uit dan de goedkoopste onlineapotheek. Op ons totale kasticket was er een verschil van maar liefst 147 euro tussen Newpharma (360,0 euro) en de fysieke apotheek (507,2).

Aanvullende inkomstenbron

“Veel apotheken hebben intussen wel klantenkaarten en geven daarmee korting”, nuanceert Luc De Seranno van apothekersbond APB dat prijsverschil. Dat betekent dus dat we in veel gevallen wel nog enkele procenten korting hadden gekregen bij de ‘bakstenen’ apotheek – maar hoogstwaarschijnlijk niet de grote kortingen die nodig zouden zijn om tot aan de prijs van Newpharma te raken. “We willen niet verhullen dat gezondheidsproducten (zoals douchegel, zie ook hieronder, red.) een aanvullende inkomstenbron voor apotheken zijn”, zegt Luc De Serrano. “Zo garanderen ze de duurzaamheid van het apothekersnetwerk, waardoor ook de overheid belangrijke zorgtaken kan blijven toevertrouwen aan apothekers.”

Voor wie op de prijs let: massaal naar de onlineapotheek dus, om geld te besparen? Bij Test Aankoop drukken ze consumenten op het hart om in de lijst van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) goed na te kijken of het om een echte, vergunde onlineapotheek gaat en of de website wel met https begint en dus veilig is. Dat is bij de apotheken in onze prijsvergelijking het geval.

Correct informeren

“Een goede onlineapotheek is niet commercieel en mag niet aanzetten tot overconsumptie van medicatie met reclames, kortingen, doorstreepte prijzen, cadeautjes...”, klinkt het nog bij Test Aankoop. “We merken ook dat onlineapotheken nog veel te weinig info geven en vragen. Voor je een geneesmiddel krijgt, moet een apotheek weten of je al bepaalde medicatie inneemt, hoe oud je bent, of je zwanger bent en of je aan een ziekte lijdt.”

Om die reden raadt Test Aankoop aan om toch langs de fysieke apotheek te gaan als je met vragen zit rond een kwaaltje of medicatie. “Voor bijvoorbeeld een nieuw pakje paracetamol zoals je ze al jaren in de kast hebt liggen, kan je perfect langs de onlineapotheek, al moet die je ook altijd correct informeren over het gebruik”, zegt Laura Clays van Test Aankoop. “Bij de fysieke apotheek is er meer mogelijkheid tot vraag en antwoord en die kent ook je geschiedenis beter.”

Geneesmiddelen versus verzorgingsproducten

Uit onze test blijkt ook dat er op de prijs van geneesmiddelen minder verschil zit. Zo bedraagt het voor Aspirine 100 mg van Bayer amper 1 cent tussen de fysieke apotheek en de goedkoopste website. Ook voor Paracetamol Instant is de klassieke apotheek ‘slechts’ 15% duurder. Voor medicijnen blijft de apotheek dus een veilige haven, benadrukken experts. “Als een zwangere vrouw online naar ibuprofen grijpt, kan niemand haar tegenhouden”, zegt De Seranno. “In de apotheek werken mensen die vijf jaar aan de universiteit hebben gestudeerd en kunnen anticiperen op risico’s en complicaties. Als je zonder advies meteen drie verschillende medicijnen koopt, waarvan er achteraf twee overbodig bleken, zal het voor je portefeuille uiteindelijk duurder uitvallen dan als je apotheker het ene en enige echt noodzakelijke medicijn meegeeft.”

Waar er wél veel op te besparen valt, zijn de verzorgingsproducten. Daar kan je tientallen euro’s winnen door goed te vergelijken. Zo betaal je voor een liter douchegel van Bioderma 9,32 euro bij Pharmamarket tegenover 20,49 bij de apotheek. Online wordt er ook volop met promo’s gegooid: niet alleen op specifieke producten (zoals de douchegel in dit geval) maar ook via kortingscodes en spaarprogramma’s.

Kortingscodes

Voor een goed begrip: in onze prijsvergelijking zitten de verzendkosten niet inbegrepen. Die zijn er wel degelijk, al kan je eraan ontsnappen door boven een bepaald bedrag in één keer te kopen. Dat is 39 euro bij Farmaline en Newpharma, 59 euro bij Medi-Market, 55 euro bij Multipharma en 40 euro bij Pharmamarket. Ook afhalen is soms gratis mogelijk, want sommige sites zijn verbonden aan een ‘echte’ apotheek. Wie slim is kan trouwens door wat online speurwerk vaak codes vinden die gratis verzending mogelijk maken. Ook via nieuwsbrieven en sociale mediakanalen kom je vaak aan kortingscodes.

En hoe zit het met de leveringstermijn? Die hebben we niet aan een praktijktest onderworpen, maar bedraagt bij de meeste aanbieders één à twee werkdagen. Sommige apotheken koppelen daar wel de voorwaarde aan dat je voor de middag bestelt, anders duurt de levering een dag langer. In een fysieke apotheek krijg je de producten doorgaans meteen mee naar huis. Uit een vergelijking van onze redactie blijkt dat ook dat de assortimenten online sterk uiteenlopen. Het gaat van zowat 17.000 producten bij Multipharma en in de Medi-Market Group tot meer dan 30.000 bij Newpharma en Farmaline. In de fysieke apotheek is het aanbod in de winkel vaak kleiner, maar kan wel zowat alles besteld worden.