Plots hebben we er een Belgische topsprinter bij, en de honger van Gerben Thijssen is nog niet gestild: “Graag dit jaar al naar de Tour”

Deze keer moest een omstreden fotofinish geen uitsluitsel brengen zoals in de GP Monseré: Gerben Thijssen (24) was duidelijk de snelste in de Bredene Koksijde Classic en pakte zo zijn tweede zege dit seizoen. En zijn grote honger is nog niet gestild. Het is duidelijk dat Thijssen steeds meer bij de topsprinters mag gerekend worden. “Ik kan iedereen kloppen.”