Adam Hansen (ex-Lotto) is nieuwe voorzitter van rennersvereniging CPA: “Veiligheid van renners één van mijn prioriteiten”

Hansen zette in 2020 een punt achter zijn wielerloopbaan, waarvan hij de laatste tien seizoenen bij Lotto doorbracht. Van 2011 tot 2018 vestigde hij een record door twintig grote rondes op rij uit te rijden. Hij boekte vijf profzeges, waarvan twee in de WorldTour: een rit in de Giro (2013) en een rit in de Vuelta (2014). In 2019 richtte hij de Australische rennersvereniging op.

“Zoals ik dat de jongste jaren in mijn land gedaan heb, zal ik het belang van de renners op de voorgrond plaatsen”, reageerde Hansen op zijn verkiezing. “Onder meer de veiligheid van de renners tijdens de koersen, wordt één van mijn prioriteiten. Ik dank de renners voor het vertrouwen, het is een eer om hen te mogen vertegenwoordigen. Ik vraag hen om ook om een actievere rol op te nemen bij het werk van de CPA. Zij zijn immers de CPA en dus zijn zij het die de lijnen uit moeten zetten.”