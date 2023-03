Max Verstappen blijft het snelst, maar Alonso komt dicht in tweede training

Max Verstappen was vrijdag het snelst in de tweede vrije training voor de GP van Saoedi-Arabië. De wereldkampioen was 2 tienden rapper dan Fernando Alonso in de Aston Martin.

Max Verstappen (25) had eerder al het eerste trainingsuurtje gedomineerd, maar de tweede oefenstonde was relevanter omdat ze aanving op hetzelfde uur als de kwalificaties op zaterdag en de race op zondag. Verstappen legde het Corniche Circuit af in 1:29.603 en dat was 208 duizendsten beter dan Fernando Alonso. Dat doet vermoeden dat de goede vorm van Aston Martin in Bahrein geen toeval was. Ook nu zijn de groene bolides de tweede snelste.

Ook Alpine deed het sterk in Jeddah met een vierde tijd voor Esteban Ocon en de zesde voor Pierre Gasly. Mercedes was vijfde en elfde met George Russell en Lewis Hamilton. Verrassend slecht presteerde Ferrari Charles Leclerc klokte de negende tijd, Carlos Sainz de tiende, allebei met een nieuwe motor. Leclerc verliest zondag sowieso 10 startplaatsen omdat hij zijn derde ECU (de elektronica die de motor aanstuurt) in gebruik nam. Zelfs als hij in de kwalificaties de pole pakt, start hij dus pas als elfde.

Na Bahrein was er wat hoop dat de topsnelheid van de Ferrari in Jeddah beter tot zijn recht zou komen. Het lijkt erop dat de superieure bochtensnelheid van de Red Bull evenwel meer tijdwinst oplevert.

De kwalificaties starten zaterdag om 18 uur, maar om 14.30 uur is er nog een vrije training. De race begint zondag om 18 uur.

LEES OOK. Max Verstappen domineert eerste vrije training in Jeddah