Fin Lappi neemt de leiding in Rally van Mexico, Thierry Neuville volgt als vijfde

Tänak won vorige nacht de twee korte klassementsritten en was bijgevolg de eerste leider in de Rally van Mexico. Na zijn zege in Zweden pakte de Est de leiding in het WK en dus moest hij op vrijdag als eerste de baan op. Na welgeteld 15.8 km moest Tänak zijn wagen met een turboprobleem aan de kant zetten. De Est begon te sleutelen, kon uiteindelijk terug vertrekken en bereikte alsnog de finish.

M-Sport kreeg in dezelfde rit nog een tik toen Pierre-Louis Loubet (Ford Puma Rally1) aan de binnenkant van een bocht een rotsblok aantikte en daarbij een wiel afbrak. En alsof het nog niet genoeg was ging privé-rijder Jourdan Serderidis (Ford Puma Rally1) in de fout en lagen er drie van de vier M-Sport wagens in de lappenmand. Tänak kon de wedstrijd verderzetten maar dat was niet het geval voor Loubet en Serderidis. Esapekka Lappi won de eerste klassementsrit.

Ogier won de tweede klassementsrit en was daarbij 0.4 sec sneller dan Lappi. De Fin was dan weer de snelste tijdens de derde klassementsrit en trekt met een bonus van 1.4 sec richting assistentie. De Japanner Takamoto Katsuta (Toyota Yaris Rally1) ging van de baan en moest opgeven.

Later op de dag wordt dezelfde lus van drie klassementsritten gereden gevolgd door twee korte klassementsritten.