Gezin doet schattige ontdekking in schuilplaats van vermiste hond: “Trotse grootouders”

Het verlies van een huisdier is hartverscheurend, maar als je het geluk hebt dat hij of zij terugkeert, is de vreugde van die hereniging ongeëvenaard. Dat is precies wat het gezin van Ashley Tabor uit Washington meemaakte toen hun zwangere hond Lili verdween en vier dagen later weer opdook. Het gezin nam het zekere voor het onzekere en hing een tracker aan de halsband van Lili, voor het geval dat ze weer zou verdwijnen. En ja hoor, niet veel later konden ze hun hond weer niet vinden. Het gezin ontdekte vervolgens dat hun hond nooit van huis was weggelopen, maar een nestje had gebaard onder hun huis.