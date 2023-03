Jacky Mathijssen heeft selectie van beloften Rode Duivels voor oefenduels op stage in Spanje klaar

De jonge Rode Duivels stomen zich later deze maand op stage in Spanje (21 tot 28 maart) klaar voor het EK voetbal voor beloften deze zomer. In Spanje oefenen de youngsters van Jacky Mathijssen tegen Tsjechië (24 maart) en Japan (27 maart). Mathijssen maakte vrijdag zijn selectie voor het oefenkamp bekend.

Mathijssen riep drie doelmannen op voor het oefentweeluik: Maarten Vandevoordt (KRC Genk), Senne Lammens (Club Brugge) en Maxime Delanghe (Lierse). Achterin doet de Limburger een beroep op Ameen Al-Dakhil (Burnley/Eng), Maxim De Cuyper (Westerlo), Koni De Winter (Empoli/Ita), Louis Patris (OH Leuven), Ewoud Pletinckx (OH Leuven), Killian Sardella (Anderlecht), Hugo Siquet (Cercle Brugge) en Ignace Van der Brempt (Salzburg/Oos).

Olivier Deman (Cercle Brugge), Arne Engels (Augsburg/Dui), Mandela Keita (Antwerp), Eliot Matazo (AS Monaco/Fra), Ken Nkuba Tshiend (Charleroi), Nicolas Raskin (Rangers/Sch), Matisse Samoise (AA Gent) en Aster Vranckx (AC Milan/Ita) zijn de middenvelders van dienst. Johan Bakayoko (PSV/Ned), Michel-Ange Balikwisha (Antwerp), Largie Ramazani (Almeria/Spa), Kyan Vaesen (Westerlo), Yari Verschaeren (Anderlecht) en Yorbe Vertessen (Union) moeten voor aanvallend gevaar zorgen.

Komende dinsdag (21 maart) vertrekken de spelers en staf van de U21 naar Spanje voor de stage in aanloop op het EK, dat in juni en juli in Georgië en Roemenië op de agenda staat. De jonge Duivels bekampen in de groepsfase Nederland, Georgië en Portugal.