Na de stunt van Karel Sabbe, ultralopen kan altijd nóg uitdagender en zotter: loopschoenen smelten of tijdstraf als je niet genoeg eet

Het is een huzarenstukje van Karel Sabbe, die als zeventiende ooit de Barkley Marathons uitliep. Maar het is geen unicum: welkom in de wereld van de uitdagende, zotte, extreem veeleisende ultralopen. Als loopschoenen beginnen te smelten, als je een tijdstraf krijgt als je te weinig eet, labeuren in temperaturen van -40 graden tot 56,7 graden, of ploeteren in de jungle tussen de anaconda’s.