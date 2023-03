Illegale verkoop van wegwerpvapes aan minderjarigen blijft toenemen

De illegale verkoop van wegwerpvapes, vooral aan minderjarigen, blijft maar toenemen. Met alle gevolgen van dien. De FOD Volksgezondheid werkt aan een verbod tegen 2025, maar Europa ligt dwars. Het is wachten op een positief advies van de EU. Het aantal inbreuken op de verkoop van e-sigaretten aan minderjarigen stijgt al jarenlang. En dat is niet zonder risico voor de gezondheid. Wat de gevolgen van vapen op langere termijn zijn, is nog volstrekt onduidelijk. VapeBel, de Belgische federatie van vapeverkopers, pleit zelf voor een verbod op wegwerpvapes.