Soe Nsuki bevallen van zoontje Miles

Stand-upcomedian en scenarist Soe Nsuki (35) is mama geworden van Miles. Dat deelt ze zelf op Instagram, in een ‘welkomstbericht’. “#TeamNoSleep”, schrijft ze erbij.

Nsuki was eerder ook jurylid in De slimste mens ter wereld en copresentator van Vlaanderen vakantieland en Vrede op aarde. Haar zaalshow Soenami ging begin december vorig jaar in première.