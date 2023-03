De bankautomaat is weg, maar studenten kunnen op de campus wel al jaren betalen met het elektronisch betaalmiddel Pingping. — © Serge Minten

Diepenbeek

De bankautomaat op de campus van de universiteit in Diepenbeek is verwijderd door KBC. Studenten kunnen volgens de bank terecht voor cash geld bij de Batopin CASH-punten in het centrum van Diepenbeek en Hasselt.