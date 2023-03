TotalEnergies verkoopt tankstations: vakbonden hekelen Delhaize-scenario

Donderdag maakte het Franse olie- en gasbedrijf TotalEnergies bekend dat het zijn tankstations in vier Europese landen, waaronder ook België, van de hand doet. Volgens de vakbonden bij TotalEnergies gaat het bedrijf met de verkoop van de tankstations dezelfde weg op als retailer Delhaize. Die kondigde vorige week de verzelfstandiging van de supermarkten in eigen beheer aan.

In ons land en Luxemburg zal de Franse oliereus via een joint venture met de Canadese retailer Alimentation Couche-Tard werken, waarbij de Canadezen de meerderheid in handen krijgen. In Duitsland en Nederland wordt het volledige net verkocht aan de nieuwe partner. De tankstations blijven gedurende minimaal vijf jaar onder het merk TotalEnergies opereren in de vier landen.

BBTK, CNE en ACV bouw - industrie & energie hekelen in een persbericht de “verbijstering en onzekerheid” die het nieuws veroorzaakt heeft bij de werknemers. Het gaat volgens Hans Christiaens van BBTK om ruim duizend mensen in België: meer dan 130 in ondersteunende diensten op het hoofdkwartier en ruim 900 in de tankstations en bijhorende winkels zelve.

“Het verschil met Delhaize is dat het hier om één overnemer gaat. Het is vergelijkbaar in die zin dat in één keer een netwerk uitbesteed wordt”, aldus Christiaens.

Garanties voor personeel

Volgens de bonden bij TotalEnergies is er in het kader van cao 32bis maar sprake van 1 jaar garanties voor de loon- en arbeidsvoorwaarden van het betrokken personeel. Ze kaarten ook de communicatie aan. Het nieuws zou tijdens de ondernemingsraad en voor de bekendmaking aan het personeel verspreid zijn.

Komende woensdag zitten bonden en directie een eerste keer samen. De bonden willen daar meer duidelijkheid bekomen en ook “meer stevige garanties voor de toekomst van het personeel”. Voorlopig zijn acties niet aan de orde, klinkt het bij BBTK, dat de dialoog een kans wil geven.