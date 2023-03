AAN DE START. Tadej Pogacar: “Misschien kom ik wel solo aan”, Mohoric opnieuw met dropper post: “Mijn vorm is beter dan vorig jaar”

Wout van Aert en Jumbo-Visma hebben duidelijk doel: “Met meerdere ploegmakkers de Poggio overleven”

Wout van Aert verscheen met een kort opgeschoren kopje op de ploegpresentatie van Milaan-Sanremo. “Ik ben vanmiddag hier in Italië nog naar de kapper geweest”, lachte hij. “Ik was aan een opknapbeurt toe. Het deed ook deugd om in de aanloop even thuis te zijn na meer dan vier weken weg geweest te zijn.”

Van Aert gaf vanmiddag al prijs dat hij met een enkel voorblad zal rijden. “Ik heb het tweede toch niet nodig. Het is een keuze die sneller is, meer aerodynamisch en lichter. Het is een kleine winst die we proberen te pakken”, aldus Van Aert, die tijdens de interviews op zijn fiets leunde om zijn benen te sparen.

Van Aert heeft met zijn ploeg een duidelijk doel: met meerdere mannen de Poggio overleven. “Milaan-Sanremo wordt vaak in de laatste twee, drie kilometer beslist en dan is het een voordeel om nog een ploegmakker bij te hebben, iets wat de voorbije jaren nog niet is gelukt. Pogacar is topfavoriet, als je ziet hoe indrukwekkend hij reed in Parijs-Nice. Hij staat hier met alleen maar klimmers aan de start, dus ik denk dat hij de koers hard wil maken.”

© AFP

Vorig jaar verspeelde Van Aert zijn kansen door meermaals te reageren op aanvallen van Pogacar. “Daar heb ik veel kruit mee verschoten, maar eigenlijk had ik het niet anders kunnen aanpakken, anders was een van zijn aanvallen de goeie geweest. Daarom is het de bedoeling dat ik dit jaar nog hulp heb op de Poggio. Met Jan, Nathan en Christophe en ikzelf hebben we een sterk viertal. Het is een groot voordeel als je op en na de Poggio nog hulp hebt. Daar mikken we op. Naast Pogacar verwacht ik ook Alaphilippe. Hij is beter en beter aan het worden en weet perfect hoe hij moet aanvallen op de Poggio. Ik vind dat hij momenteel wat onderschat wordt. En dan is er natuurlijk de ploeg van Mathieu. Ik acht de kans groot dat Philipsen de Poggio overleeft.”

Matej Mohoric: “Mijn vorm is beter dan vorig jaar”

Matej Mohoric won vorig jaar Milaan-Sanremo met een aanval in de afdaling, daarbij gebruikmakend van een dropper post, een verstelbare zadelpen. De kopman van Bahrain-Victorious bereidde zich in Slovenië voor op zijn titelverdediging en is naar eigen zeggen klaar.“Ik hoop twee keer op rij te winnen. Vorig jaar was ik eigenlijk niet super. Nu heb ik een perfecte voorbereiding gekend. Hopelijk ben ik er nog bij na de Poggio. Aanvallen bergop zal ik niet doen, daarvoor ben ik niet sterk genoeg.”

© AFP

Mathieu van der Poel zonder stress: “Pas als ik morgen vroeg moet lossen, ga ik me zorgen maken”

Mathieu van der Poel hield gemengde gevoelens over aan Tirreno-Adriatico. Hij moest in de lastige ritten iets vroeger lossen dan hem lief was, maar kon wel waardevol werk doen als lead-out voor Jasper Philipsen. “Iedereen in het peloton weet dat dat een van de moeilijkste dingen is om te doen en dat ging dan wel weer goed”, aldus Van der Poel. “De Tirreno was niet dramatisch, maar ik had er wel liever een paar keer langer aan gehangen. Ik lig er niet wakker van, ik geloof dat die week koers mij beter heeft gemaakt. Mijn doelen komen er vanaf nu aan, te beginnen met morgen. Pas als ik morgen vroeg zou moeten lossen, ga ik me zorgen maken.”

“Ik ben hier al goed geweest en minder goed, maar ik heb intussen genoeg ervaring om te weten hoe ik deze koers moet winnen. Dat kan ook op een mindere dag, al heb je natuurlijk liever goeie benen.”

Van der Poel werd vorig jaar derde, hoewel Milaan-Sanremo pas zijn eerste koers was na een lange periode met rugproblemen. “Ik had vorig jaar een atypische, maar goeie voorbereiding. Nu is het anders en heb ik gekoerst. Het gevoel was nog niet top, maar dat kan morgen helemaal anders zijn.”

© AFP

Van der Poel denkt dat Pogacar het niet zo makkelijk zal hebben om iedereen te lossen op de Poggio. “Het is een klim van vijfenhalf à zes minuten, dat kunnen wel meer renners in het peloton. Het is geen lange klim zoals Pogacar er in Parijs-Nice heeft gehad. Ik denk dat hij niet zal wachten tot het vlakke stuk op het einde van de Poggio. Als hij iedereen wil lossen, zal hij er vroeg aan moeten beginnen.”

Tadej Pogacar hoopt op goede benen: “Misschien kom ik wel solo aan”

“We zullen zien hoe de wedstrijd morgen verloopt en hoe ik me voel. We gaan als team voor de overwinning. Elk jaar is het anders hier in Milaan-Sanremo. Misschien komt er iemand solo aan, misschien ben ik dat wel maar misschien ook niet. Ik hoop gewoon op goede benen. Ik ken de wegen erg goed, omdat het parcours ook niet al te ver weg is van waar ik woon (Monaco, red.). Iedereen die op de Poggio aanvalt, zal ik moeten volgen. Het is een te korte klim om op tactiek te spelen. We moeten gewoon voorin zitten. Ik houd er in ieder geval van om in Italië te rijden. De Giro rijden, is mijn volgende droom”, aldus de Sloveen van Team UAE.

Tim Wellens: “Alles op Pogacar”

Pogacar zal niet voor het eerst worden bijgestaan door Tim Wellens. “Morgen zal alles op hem worden gezet. Hij heeft al bewezen dat hij superieur is. Iedereen lossen op de Poggio zal wat moeilijk worden, maar ik heb mijn job en ik hoop verder te doen op hetzelfde elan zoals de voorbije weken.”

Julian Alaphilippe: “Ben eerder een outsider”

Ook Julian Alaphilippe rijdt stilaan weer naar zijn beste vorm van weleer toe. De Fransman ziet zichzelf wel eerder als outsider. “Ik ben erg gemotiveerd voor de wedstrijd van morgen. Ik denk dat ik eerder een outsider ben dan een van de favorieten. Er zijn andere renners die recentelijk al veel mooiere dingen hebben laten zien. Tadej Pogacar en het hele team van Jumbo-Visma zullen erg sterk zijn. Het perfecte scenario? Daar zal ik eerst en vooral goede benen voor nodig hebben. Ik ben een renner die zich aan alle wedstrijdontwikkelingen kan aanpassen, maar we zullen zien of de benen het toelaten om van een goede dag te kunnen spreken achteraf.”

© AFP

Jasper Stuyven: “Met alle vertrouwen naar hier”

In 2021 zegevierde Stuyven nog in Milaan-Sanremo. “Het is een heel mooie koers, het is leuk om hier terug te zijn. Met alle vertrouwen ben ik naar hier gekomen. In Parijs-Nice of de Tirreno-Adriatico heb ik nooit echt het gevoel gehad dat ik meedeed voor de ritwinst. Het huidige koerssysteem, om het zo te noemen, is gewoon ‘vollenbak’. Ik had dan ook het gevoel dat het voor mij misschien beter werkte om te trainen in aanloop naar dit Monument. En dat is de goede kant opgegaan.”