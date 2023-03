Alexis Saelemaekers (links) werd door Anderlecht eerst een half jaar verhuurd aan AC Milan, voor hij definitief werd getransfereerd. Hoewel Saelemaekers in dat halfjaar niet meer in België speelde, profiteerde Anderlecht wel nog altijd van een forse fiscale korting. — © AP

Brussel

Voetbalclubs die spelers verhuurden en via een achterpoortje toch nog fiscale korting kregen, bijten definitief in het zand. De Pro League en 13 clubs hadden het Grondwettelijk Hof gevraagd om de strengere fiscale regel terug te draaien, maar het Hof gaat daar niet in mee.