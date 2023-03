‘Strontvlieg’ haalt gelijk bij rechter: satirische website ’t Scheldt moet artikel met volledige namen van Reuzegommers verwijderen

De satirische website ’t Scheldt publiceerde vrijdagmorgen een groot verhaal over de Reuzegom-zaak, die momenteel loopt voor het hof van beroep in Antwerpen. 18 leden van de omstreden studentenclub moeten zich verantwoorden voor de studentendoop, die vier jaar geleden heeft geleid heeft tot de dood van Sanda Dia. ’t Scheldt verwijt de ‘regimepers’ dat ze de volledige namen van de 18 beklaagden niet heeft openbaar gemaakt en suggereert dat er “hogere krachten” aan het werk zijn. Om die reden publiceert ’t Scheldt de voornamen en hun familienamen van de beklaagden, wat hun rol is in het dossier, wat hun familiale banden zijn en door wie ze tijdens het proces worden verdedigd.

Beklaagde Leon L., die bij Reuzegom de naam Strontvlieg kreeg, stuurde vrijdagmorgen zijn raadsman Walter Damen naar de voorzitter van de rechtbank in Antwerpen om ’t Scheldt te verplichten om de publicatie van zijn persoonsgegevens offline te halen. Aangezien de procedure op eenzijdig verzoekschrift plaatsvond, kregen ’t Scheldt en zijn hoofdredacteur Gert Van Mol niet de kans om zich te verdedigen. De voorzitter van de rechtbank ging in op de vraag van ‘Strontvlieg’ en beveelt ’t Scheldt, Gert Van Mol en zijn bedrijf Groep G BVBA om de publicatie van het artikel “Wie zij de Reuzegommers? Hier zijn hun namen en vooral waarom...” op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag te verwijderen. Bovendien moet ’t Scheldt de persoonsgegevens van Leon L., alias Strontvlieg, verwijderen uit het Reuzegom-dossier dat ’t Scheldt online plaatste voor zijn abonnees.

Advocaat Walter Damen bevestigt namens zijn cliënt dat de rechtbank ’t Scheldt heeft veroordeeld tot het verwijderen van het artikel met de volledige namen van de Reuzegommers. Bij ’t Scheldt was men vrijdagmiddag nog niet op de hoogte. “Aangezien de procedure op eenzijdig verzoek is gebeurd, waren wij niet betrokken”, zo reageert meester Frank Scheerlinck, de raadsman van ’t Scheldt en Gert Van Mol. “Op dit moment is er nog geen beschikking betekend, maar als blijkt dat de rechtbank beslist dat een artikel volledig verwijderd moet worden, dan betreuren wij dat. Dat neigt naar censuur. We vinden het wel opmerkelijk dat de procedure is aangespannen door een advocaat die eigenlijk niet tegen ’t Scheldt mag optreden, omdat hij zelfs nog ooit voor ’t Scheldt heeft opgetreden.” (vdaa)