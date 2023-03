Van een vechtpartij op school tot een gouden Hollywood-duo: hoe enkel de drank Matt Damon en Ben Affleck even uit elkaar kon halen

Zaterdag gaat op het ‘SXSW festival’ van Austin, in de Verenigde Staten, ‘Air’ in première. De eerste film van Artists Equity, het productiehuis van Matt Damon (52) en Ben Affleck (50). De twee spelen ook de hoofdrol, en dat is geen verrassing. Een kwarteeuw geleden wonnen ze samen een Oscar, ze speelden in twaalf films aan elkaars zijde én ze produceerden acht grote films samen. Een nooit gezien ‘bromance’ in Hollywood. Maar bijna kreeg de drank die kapot.