Willen jongeren nog gedoopt worden? “Ik vind het overbodig”

“Ik zit bij studentenvereniging Orbis”, vertelt Elena (19). “Ik zit op kot in Hasselt en zocht wat afleiding en bij een studentenvereniging gaan leek me wel leuk.” Volgens Lieven is zo’n vereniging minder tof: “Ik ben geen lid van een studentenvereniging. Ik vind dat er in Hasselt, in vergelijking met andere studentensteden, niet veel initiatieven plaatsvinden. In Leuven heb je bijvoorbeeld de fakbars die elk voor een specifieke vereniging dienen, hier heb je dat niet.”

Hawoly Ly (20) is gedoopt en kan er expliciet over vertellen: “Als we iets verkeerd deden moesten we een teentje look eten. Ook moesten we deelnemen aan een ketchup gevecht en achteraf moesten we op de grond op onze knieën gaan zitten. De schachtenmeester ging achter ons staan. Die gooide koffie over ons en nog een vreemd drankje dat we ook moesten opdrinken.”

Jan heeft zich niet aangesloten bij een studentenvereniging en wil ook niets van dopen afweten: “Ik vind het overbodig. Je kunt ook minder extreme dingen doen in plaats van je belachelijk te maken in het openbaar. Maar goed, als mensen dat willen doen mogen ze het, zolang het maar leuk en veilig blijft.”