“Studenten eruit en allemaal hoeren erin”: man riskeert zware euro boete nadat hij kamers verhuurt aan sekswerkers

Een Gentenaar die kamers in Gent en Sint-Martens-Latem verhuurde aan vrouwen zonder verblijfsvergunning om zich te prostitueren, riskeert 14 maanden cel met uitstel en 48.000 euro boete. In de rechtbank vrijdag ontkende hij een ‘pooier’ te zijn. “Hij verhuurt enkel piekfijn afgewerkte panden ”, zegt zijn advocaat.

Zelf was de Gentenaar vrijdag niet aanwezig tijdens de behandeling van de zaak. Hij vond het namelijk te confronterend. De Gentenaar verhuurt appartementen en kamers op de Prinses Clementinalaan en de Voskenslaan in Gent en enkele kamers van een villa in Latem. “Aan studenten, maar ook via Airbnb en Booking.com”, zei zijn advocaat vrijdag.

Maar de politie ontdekte na speurwerk dat sommige huurders die via Airbnb een kamer hadden geboekt, illegale sekswerkers waren. “De vraag is nu of meneer wist dat hij zijn kamers aan sekswerkers verhuurde”, zei het openbaar ministerie. Maar die vraag kon al snel beantwoord worden. Berichten aan zijn ex-partner zoals “we gooien de studenten eruit en laten er allemaal hoeren in” bewijzen dat meneer op de hoogte was.

450 euro per week

De man hangt een zware straf boven het hoofd. Hij riskeert 14 maanden cel met uitstel en een geldboete van maar liefst 48.000 euro. Hij zou volgens het openbaar ministerie profiteren van de kwetsbare situatie waarin de sekswerkers zich bevinden. “Hij maakt misbruik van vrouwen zonder verblijfsvergunning door te hoge huurprijzen te vragen”, klonk het. Sommige dames telden voor een kamer 450 euro per week neer.

“Nonsens”, zei de advocaat van de Gentenaar. “Want wie de prijzen voor een kamer of appartement op Airbnb bekijkt en vergelijkt, ziet dat mijn cliënt een gemiddelde huurprijs vroeg. Als je twee weken een huis in Spanje huurt, betaal je ook veel meer dan iemand die er woont en huur betaalt.”

Geen pooier

Volgens de advocaat van de verdachte is het verder niet bewezen dat de vrouwen in een kwetsbare situatie zitten. “Dat zijn zelfstandige vrouwen die ervoor kiezen om sekswerk te doen. Het oudste beroep van de wereld. En in andere delen van de stad wordt sekswerk wel gedoogd. Maar mijn cliënt is geen pooier die misbruik maakt van vrouwen. Dat is iemand die piekfijn afgewerkte panden verhuurt”, aldus zijn advocaat.