Zuhal Demir: “Nee, dank u wel, ik aas niet op Jambons job”

Brussel

“Wat was da”, zeiden de mama’s en papa’s aan de schoolpoort tegen Zuhal Demir. Die “da” waren de onderhandelingen over stikstof. “Inderdaad, wat was da”, beaamt Demir. Maar nu er een akkoord is, zitten Vlaams minister-president Jan Jambon en zijn omgevingsminister er beiden zeer ontspannen bij. “Op het moment dat elke partij aan tafel ja zei, viel er toch echt een blok van mijn schouders af”, geeft Jambon toe.