Onze tv-tips: een blik achter de schermen, een schietgrage vrouw en criminele clowns

Achter het verhaal van Vlaanderen

Eén, za, 18.10u

De tocht van 38.000 jaar door de geschiedenis van Vlaanderen is al enkele weken uitverteld. Voor het realisatieproces werden kosten noch moeite gespaard. Bij elke aflevering werd een making-of gemaakt. Een aantal afleveringen worden gebundeld uitgezonden, zodat je perfect kan zien hoe ons verhaal via knappe acteerprestaties maar ook de vele mensen achter de schermen tot leven kwam. (tove)

Crimi Clowns

VTM 3, zo, 22.45u

Een fictiereeks die zijn tijd vooruit was. Want deze serie met Luk Wyns werd jaren geleden reeds ingeblikt met onder meer kleine fototoestellen. Ook inhoudelijk is het contrast in deze gitzwarte komische misdaadserie opvallend. Er is het clownsleven én de nachtelijke criminele activiteiten van de familie Tersago. Kortom, een serie voor de fijnproevers van fictie die willen experimenteren. (tove)

The Quick and the Dead

VTM4, zo, 20.35u

Een western die in 1995 veel aandacht kreeg omdat Sharon Stone een seksscène weigerde met Leonardo DiCaprio. Verder was het een blockbuster maar ook een guilty pleasure, omdat het verhaal behoorlijk cliché is, maar toch op een of andere manier weet te begeesteren. Over een vrouw die zich inschrijft voor een competitie waarin de beste schutters uit het Wilde Westen tegen elkaar duelleren. (tove)