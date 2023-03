Drie jaar cel gevraagd voor aanranding op Extrema Outdoor

Het openbaar ministerie heeft vrijdag drie jaar cel gevorderd tegen een man die een vrouw aangerand heeft op dancefestival Extrema Outdoor. De verdachte sloeg toe op de toiletten en betastte de vrouw over heel het lichaam plus ook onder haar rok.

In de Hasseltse correctionele rechtbank gaf de betichte vrijdag verstek. Een verrassing moet het niet zijn, want hij ontkent alles. De feiten speelden zich af op Extrema Outdoor op 19 september 2021 in Houthalen-Helchteren. Het slachtoffer meldde zich nuchter, maar compleet over haar toeren aan bij de politie. Ze kende de dader niet. Tot de dag erop, toen begon hij plots de vrouw begon te volgen op Instagram. Na een fotoconfrontatie was het slachtoffer zeker dat dit haar aanrander was.

De betichte ontkende aanvankelijk de vrouw te kennen. Aanvankelijk betwistte hij zelfs haar te volgen op Instagram. Ook kwam de betichte met een verhaal op de proppen op de bewuste dag gewerkt te hebben. Navraag bleek echter dat hij drie dagen eerder bij het bedrijf in Tienen ontslagen was. Ook het telefonieonderzoek speelde in zijn nadeel. Voor het parket was er geen betwisting mogelijk en is de verdachte de dader.

Er is drie jaar cel en de ontzetting uit de rechten voor de man gevraagd. Het slachtoffer haar advocaat wees op een gebrek aan probleembesef en schuldinzicht bij de verdachte. Ook vroeg de raadsman zich af waarom de man zijn onschuld dan niet kwam uitschreeuwen in de rechtbank. Hij vroeg om een schadevergoeding van 2.500 euro. “Ik heb het nog steeds moeilijk. Ik hoop gewoon dat ik geloofd word. Dat ik alles na het proces achter mij kan laten en verder kan gaan”, stamelde het slachtoffer in tranen. Vonnis op zeven april.