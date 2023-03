Beter, intenser, natter, langer… Een ultiem hoogtepunt bereiken, klinkt voor iedereen als muziek in de oren. In de zoektocht daar naartoe kunnen. Goedele Liekens onthulde tijdens het programma ‘In bed met Anke’ dat ze een O-shot liet zetten. Die ingreep zou je seksuele beleving verbeteren. Maar wat houdt die dat precies in, dat shot? En moeten we het zelf ook overwegen?