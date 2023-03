Gerben Thijssen klopt Pascal Ackermann in Bredene Koksijde Classic: “Dit is een dikke middelvinger na de discussie in GP Monseré”

Een ijzersterke Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) won de sprint in de Bredene Koksijde Classic van tweevoudig winnaar Pascal Ackermann. Topfavoriet Tim Merlier, die na een valpartij onderweg zijn ploeg moest opsouperen, zat niet goed gepositioneerd. Thijssen won minder dan twee weken geleden ook al de GP Monseré na de veelbesproken fotofinish met Caleb Ewan. “Dit is een dikke middelvinger na de discussie toen”, aldus de 24-jarige Thijssen.

Team UAE had de koers resoluut in handen genomen en daaruit sprak vertrouwen in hun kopman Pascal Ackermann. De tweevoudige ex-winnaar werd perfect gepiloteerd door Molano en leek op weg naar de zege, maar een sterke Thijssen remonteerde hem nog met een perfect getimede jump.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Nu was het verschil wel duidelijk hè”, verwees Thijssen naar de GP Monseré. “Molano trok echt ongelooflijk hard aan en ik moest nog serieus bijten om het wiel van Pascal te houden. Toen hij aanging, dacht ik: hier kan ik misschien nog wel over. Op 100 meter van de meet gaf ik nog eens alles en reed ik alle frustratie eruit na alle commentaar over mijn overwinning in de GP Monseré. Het is allemaal bullshit, vandaag toon ik weer dat ik kan winnen. Dit is een dikke middelvinger naar de rest toe: hier ben ik en dit is mijn tweede overwinning van dit seizoen. Het is echt fantastisch.”

© VDB

“De ploeg heeft weer zijn uiterste best gedaan. Na de Kemmelberg zeiden we meteen: nu is alles voor Gerben, nu gaan we vol voor die massasprint. Zeker als je ziet hoe iedereen voor elkaar door het vuur gaat. Het is echt ongelooflijk. Ze zetten me hier vandaag weer perfect af en doen hun ongelooflijke job. Ik toon hier vandaag nog maar eens dat ik een heel snelle sprint heb”, aldus Thijssen.

Ackermann: “We wisten niet dat Merlier gevallen was”

Topfavoriet Tim Merlier kende een pechdag. Hij raakte betrokken in een crash en moest nadien nog eens wisselen van fiets en helm. Hij zat in het peloton, maar kon niet meer goed gebracht worden. Merlier liet achteraf wel weten dat hij geen last heeft van de val. “Al kreeg ik wel een beer over mij”, doelde hij op ploegmakker Bert Van Lerberghe.

Team UAE had volop koers gemaakt toen Merlier aan het achtervolgen was, maar Ackermann ontkende dat dat een reactie was op de val van Merlier. “We hadden het plan om daar (ter hoogte van de Moeren, red.) onze slag te slaan en hoorden pas achteraf dat Merlier betrokken was bij de val”, aldus Ackermann.

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Lotto Dstny stond zonder echte sprinter aan de start en had zich voorgenomen om net als in Nokere de koers hard proberen te maken. De dubbele passage over de Kemmelberg lag nog te ver van de finish om al voor een beslissing te zorgen, maar Lotto Dstny ondernam toch een tegenaanval achter de vier vroege vluchters (Joseph Thomas, Andreas Goeman, Timo de Jong en Tomas Kopecky), opgezet door Brent Van Moer. Hij kreeg ploegmakker Cedric Beullens en twee renners van Intermarché-Circus-Want mee, maar de tegenaanval was geen lang leven beschoren.

Nog voor de passages door de Moeren probeerde Lotto Dstny het al eens te laten scheuren, maar die poging draaide op niets uit.

Valpartij met Merlier en Campenaerts

En net toen de koers weer stil kwam te liggen, was er in het peloton plots een val van Hugo Hofstetter met grote gevolgen. Victor Campenaerts bleef kermend van de pijn op de grond liggen en greep naar de schouder. Hij moest worden afgevoerd. Ook Tim Merlier lag erbij en moest met de steun van Cerny, Van Lerberghe en een pelotonnetje andere renners zien terug te keren, terwijl in het peloton Team UAE volop koerste in functie van kopman Pascal Ackerman. De vroege vluchters werden onder dat geweld gegrepen. Merlier moest nog een tweede keer achtervolgen na een fiets- en helmwissel, maar kon dat tussen de volgwagens doen.

Ondanks de schermutselingen onderweg kregen we een sprint tussen alle topfavorieten. Gerben Thijssen boekte zo een klinkende zege.