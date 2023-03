Gestolen BMW crasht in Zeeland, gevluchte bestuurder (21) opgepakt na zoektocht met politiehelikopter

Een gestolen BMW uit Lokeren crashte afgelopen nacht in het Nederlandse Goes. — © Instagram Wijkagenten Middelburg

Een rit met een gestolen BMW uit Lokeren eindigde in de nacht van donderdag op vrijdag met een crash in het Nederlandse Goes. De 21-jarige bestuurder zette het na het ongeval op een lopen, maar werd met behulp van een helikopter en speurhond door de Nederlands politie teruggevonden. Hij werd aangehouden en verblijft in een Nederlandse cel.

De Zeelandse politie werd door de Belgische collega’s op de hoogte gebracht van de diefstal. De lokale politie vermoedde dat de wagen richting Nederland reed, waarop zij hun Nederlandse collega’s op de hoogte brachten. “Wij kregen vanuit België het type voertuig en nummerplaat door. Toen de BMW de landsgrens met Nederland overstak, werd hij door onze collega’s opgemerkt op de A58 in de richting van Goes”, vertelt de Nederlandse politiewoordvoerder. “Ze gingen de BMW achterna, maar even later liep het mis aan de afslag Goes-Zuid. De bestuurder verloor de controle over het stuur en crashte.”

Onderkoeld

Na het ongeval zette de 21-jarige Roemeense bestuurder het op een lopen. De ordediensten moesten de grove middelen bovenhalen en schakelden een speurhond en helikopter in. “De speurhond pikte een geurspoor op, maar had moeite om de man te lokaliseren. Met behulp van de verstraler van de helikopter werd de man even later ernstig onderkoeld uit een sloot gehaald”, zegt de woordvoerder.

De man werd aangehouden en aan speekseltest onderworpen. Daaruit bleek dat de man onder invloed achter het stuur zat. Hij reed op de koop toe zonder rijbewijs in de wagen. De jongeman werd aangehouden en blijft voorlopig in de cel bij onze noorderburen. De gestolen wagen werd in beslag genomen voor verder onderzoek. (Lees verder onder de foto)

Ter hoogte van de afrit Goes-Zuid liep het fout. — © if

Volgens het parket van Oost-Vlaanderen zijn de omstandigheden van de diefstal nog heel onduidelijk. Het onderzoek loopt nog en voorlopig blijft de man ter beschikking van de Nederlands autoriteiten. Of de man zal worden overgeleverd naar België wordt momenteel bekeken.