Herenhuis van acteurskoppel Angela Schijf en Tom Van Landuyt voor “topprijs” verkocht

In januari stond het herenhuis van acteurskoppel Angela Schijf en Tom Van Landuyt in de Antwerpse Harmoniewijk te koop. Vraagprijs 1,4 miljoen euro. Een tweetal maanden later maakt ERA Stadsgoed op haar Instagrampagina bekend dat het huis verkocht is.

Of het huis aan de Isabella Brantstraat ook voor de vraagprijs verkocht is, mag vastgoedmakelaar Filip Van Bellinghen van ERA Stadsgoed niet zeggen. “Meneer en mevrouw hebben er een topprijs voor gekregen. De locatie is ook prachtig en als er een pand daar te koop komt te staan, is dat vrij gegeerd.”

Het koppel woonde met hun drie dochters in een honderd jaar oud herenhuis van 468 vierkante meter. Het huis, dat volledig gerenoveerd werd, telt vier slaapkamers, twee badkamers, een speelkamer, hobbyruimte, bureau, een halfopen keuken en een tuin.

Volgens Van Bellinghen was het pand van het acteurskoppel inderdaad ook zeer gegeerd. “Er waren heel wat sterke kandidaten, maar meneer Van Landuyt en mevrouw Schijf zijn akkoord gegaan met een kandidaat die even verliefd was op het pand als dat zij waren. Dat was een voorwaarde, want ze zijn emotioneel gebonden aan het huis. De koper moest een klik voelen met het pand.”

