Frank Deboosere heeft al een opvolger: Jacotte Brokken is de nieuwe VRT-weervrouw

Nu Frank Deboosere, na een 36 jaar lange carrière, iets vroeger dan voorzien op pensioen moet, moest de VRT snel schakelen. Met Jacotte Brokken kozen ze voor iemand uit eigen huis.

De 30-jarige Brokken is afkomstig uit het Waasland. Ze haalde een master Chemie aan de UAntwerpen en volgde daarna het postgraduaat Digital Content Creation aan de Arteveldehogeschool. Sinds 2019 is ze aan de slag bij de openbare omroep. Ze werkte er als digital creative bij onder meer Culture Club, VRT Innovatie en De Warmste week.

Daarnaast legt Brokken zich ook toe op wetenschapsjournalistiek. Ze doceert klimaatjournalistiek aan de Arteveldehogeschool en verschijnt ook regelmatig in podcasts of TikTok-video’s om haar licht te laten schijnen op het wetenschapsnieuws. Op 3 april maakt ze haar debuut als weervrouw, eerst op Radio 2 en ’s avonds ook op Eén.

Bucketlist

Zelf heeft ze er alvast veel zin in: “Ik kijk er enorm naar uit om mij in dit nieuwe stukje wetenschapscommunicatie te smijten. Want dat is uiteindelijk ook wat het weer is: de complexe weermodellen en voorspellingen van het KMI vertalen naar een handig en verstaanbaar weerbericht voor een breed publiek.”

“Ik heb al heel wat ervaring met wetenschap brengen op sociale media en in online video. Datzelfde op radio en tv klaarspelen, stond al een hele tijd op mijn bucketlist.”

Brokken is een onbekende naam voor het grote publiek, maar in 2021 kwam ze wel al eens in het nieuws met een opvallende uitdaging. In volle coronacrisis wilde ze een bezoek brengen aan alle 581 Belgische gemeentes. Van elk bezoek maakte ze een kort verslagje op haar Tiktok-account.