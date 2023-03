Slechte laatste dag nekt medailledromen van Emma Plasschaert op EK zeilen

Emma Plasschaert lag op medaillekoers tot de voorlaatste dag maar na een mindere laatste dag moet ze vrede nemen met de achtste plaats op het EK, in het Italiaanse Andora. De Nederlandse Marit Bouwmeester is Europees kampioene.

In het Italiaanse Andora zakte Emma Plasschaert op de slotdag van het EK in de ILCA6-klasse van de tweede naar de achtste plaats. De Nederlandse Marit Bouwmeester kroonde zich tot Europees kampioene, voor de Deense Anne-Marie Rindom en Vasileia Karachaliou. Op het vorige EK eindigde Plasschaert als vijfde. Plasschaert werd al twee keer wereldkampioene, in 2018 en 2021, maar won nog nooit Europees goud. In 2018 en 2019 pakte ze brons. Eline Verstraelen eindigde als veertigste.

Bij de mannen eindigde William De Smet (ILCA 7) als zevende. Het EK was het eerste grote kampioenschap van dit seizoen.