Minister Annelies Verlinden openhartig over kinderwens in ‘Viva la feta’: “Dat is een groot verdriet”

In ‘Viva la feta’ toonde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zich bijzonder openhartig. De minister vertelt er over haar drukke leven. Zo komt naar boven dat ze verschillende dingen aan de kant heeft moeten schuiven voor haar carrière. “Ik heb er niet zelf voor gekozen om geen kinderen te hebben”, zegt Verlinden. Maar of ze een partner heeft, dat houdt ze toch liever privé.