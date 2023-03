Hein Vanhaezebrouck tempert de Gentse verwachtingen voor duel met West Ham: “Dit is de sterkst mogelijke tegenstander”

“Ik zag twee lachende gezichten op het scherm, bij de club zal men tevreden zijn en het stadion zal wel gevuld raken”, grijnsde Hein Vanhaezebrouck zo’n uurtje na de loting. “Sportief denken we anders. Natuurlijk is iedereen positief met een ronkende naam maar als staf willen we graag een ronde verder. Dan waren er meer haalbare opties denkbaar.”

De Gentse coach had wel al meteen een wens voor enkele Gentse supporters: “Dan hoop ik dat de fans die er altijd bij zijn, zoals die zeven bij Omonia ofzo, ook zeker de kans krijgen om mee te gaan naar Londen. Want normaal zullen er nu veel fans mee willen naar Londen. Hopelijk kunnen die trouwe fans dan ook zeker mee. Hopelijk is het zeker een vol huis hier thuis. Dit is de sterkst mogelijke tegenstander. Ook fysiek is het in elk geval een zeer sterke ploeg!”

Anderzijds leeft bij de achterban van AA Gent wel nog de zoete herinnering aan de legendarische uitschakeling van Tottenham in de Europa League: “Tottenham was toen de nummer twee in de Premier League; ze eindigden dat seizoen trouwens ook als tweede en konden als enige ploeg Manchester City bedreigen. Dat was toen een ongelooflijke stunt; dit was uitzonderlijk. West Ham wordt ook hoger verwacht en zijn nog niet safe. Er loopt wel wat talent rond. Ze hebben een heel brede kern.”

“Bovendien telt selectie kern enkele killers, dus geef ze geen kans. Dat is toch een verschil met Villarreal. Dominantie hebben maar niet kunnen scoren, dat zie ik nu niet gebeuren. We zullen dan toch niet veel weg mogen geven. Ze hebben bovendien ook wel wat ervaring op hun middenveld. Het wordt sowieso een duel met een heel stevige ploeg, ook letterlijk want het is een ploeg met een enorm atletisch vermogen.”

Vanhaezebrouck is dan ook realist: “We zullen ons beste niveau moeten halen om mee te strijden. In de poules wonnen ze twee keer met één doelpunt verschil van Anderlecht, al mag je niet vergeten dat die grote clubs het dan nog niet altijd even serieus nemen. Dan stellen ze ook niet altijd hun beste ploeg op of zijn ze niet altijd even gemotiveerd. Europees voetbal via de competitie wordt voor hen dit seizoen moeilijk dus ze zullen nu wel die kwartfinale met veel inzet aanvatten.”

© BELGA

Minder geluk dan Union

“De Premier League is belangrijk maar misschien zijn ze dan al safe dus het is ook wel ver vooruitkijken. Als ze nu drie keer winnen, zitten ze veilig. En Europees voetbal is toch ook interessant, vooral ook omdat ze in de Conference League niet de sterkste tegenstanders treffen. Het is bij ons ook money time met onder meer een duel tegen Union in die periode.”

Tenslotte gaf Vanhaezebrouck ook nog zijn mening over de loting van Union: “Ik wist toen al dat wij allicht minder geluk zouden hebben: we moeten dus wel eerst thuis en treffen wel een grote klepper. Ik zie Union eigenlijk nog wel de finale halen. Ook in een eventuele halve spelen we eerst thuis. Tenzij Anderlecht doorgaat natuurlijk, dan worden die affiches nog omgedraaid. Het had anders en beter gekund met het uitzicht op een volgende ronde. Al zeiden we dat ook in de achtste finale van onze loting.”