TWEEDE AFDELING. Helpt Tongeren Belisia en kan Bocholt het ook op kunstgras?

Dupain (SK Tongeren) is out. — © Tom Palmaers

Als Belisia wil blijven meedingen voor de titel wordt er zondagmiddag op eigen veld maar beter gewonnen van RC Mechelen. Tongeren sprokkelde de laatste vijf wedstrijden slechts twee puntjes en hoopt op een wederopstanding thuis tegen Cappellen. Mits winst van Belisia én Tongeren sluipen de Bilzenaren weer dichter bij concurrent Cappellen. Bocholt (naar Londerzeel) en Sp. Hasselt (naar Lebbeke) strijden voor een plekje in de top vijf. Leider Hades hoopt de thuisnederlaag van vorig weekend door te spoelen in City Pirates. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede afdeling VV B van dit weekend. (matr/edst/rusm/jfz/frba)