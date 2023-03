Max Verstappen domineert eerste vrije training in Jeddah

Wereldkampioen Max Verstappen was het snelst in de eerste vrije training voor de GP van Saoedi-Arabië. Hij was een halve seconde sneller dan zijn teammaat Sergio Perez.

Het lijkt erop dat Jeddah, met zijn snelle stukken en ook heel snelle bochten, de Red Bull-Honda van Max Verstappen (25) prima ligt. De Maaseikenaar reed een ronde in 1:29.617 en was daarmee 483 duizendsten sneller dan zijn Mexicaanse teammaat Sergio Perez. De Red Bulls lieten dit keer ook de hoogste topsnelheid optekenen, twee weken geleden in Bahrein was dat hun zwakkere punt.

Slechts twee andere rijders waren binnen dan een seconde trager dan Verstappen, niet toevallig Fernando Alonso en Lance Stroll, de twee teammaats bij Aston Martin.

Daarna volgden de twee Mercedessen en dan pas, op P7, de Ferrari van Carlos Sainz. Beide Ferrari’s namen een nieuwe motor in gebruik en dat gold ook voor Lando Norris in de McLaren-Mercedes. Norris eindigde de sessie als laatste, maar brak zijn snelste ronde vroegtijdig af.

