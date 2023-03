Roberto Martinez rekent bij Portugal wel degelijk nog op Cristiano Ronaldo voor EK-kwalificatiewedstrijden

Tijdens het WK van eind vorig jaar was er twijfel ontstaan over CR7’s toekomst bij de nationale elf. In Qatar was hij onder de vorige bondscoach Fernando Santos zijn basisplaats verloren en verliet hij nadien het toernooi via een achterpoortje in tranen. Intussen verdient hij de kost in Saoedi-Arabië, in niet meteen de meest hoogstaande competitie ter wereld. Bij zijn nieuwe club Al-Nassr was hij sinds begin dit jaar in negen duels goed voor acht doelpunten en twee assists.

Als Ronaldo in actie komt, wordt hij alleen wereldrecordhouder met 197 caps. Momenteel deelt hij dat record nog met Bader Almotawaa (Koeweit). Met 118 interlandgoals is hij ook mondiaal recordhouder.

Selectie:

Doelmannen (3): Diogo Costa (FC Porto/Por), José Sá (Wolverhampton/Eng), Rui Patricio (AS Roma/Ita)

Verdedigers (10): Diogo Dalot (Manchester United/Eng), Joao Cancelo (Bayern München/Dui), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain/Fra), Pepe (FC Porto/Por), Ruben Dias (Manchester City/Eng), Antonio Silva (Benfica/Por), Gonçalo Inacio (Sporting Lissabon/Por), Diogo Leite (Union Berlin/Dui), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Fra), Raphael Guerreiro (Dortmund/Dui)

Middenvelders (8): Joao Palhinha (Fulham/Eng), Ruben Neves (Wolverhampton/Eng), Bernardo Silva (Manchester City/Eng), Bruno Fernandes (Manchester United/Eng), Joao Mario (Benfica/Por), Matheus Nunes (Wolverhampton/Eng), Otavio Monteiro (FC Porto), Vitinha (Paris Saint-Germain/Fra)

Aanvallers (5): Cristiano Ronaldo (Al Nassr/Sao), Gonçalo Ramos (Benfica/Por), Joao Félix (Chelsea/Eng), Rafael Leao (AC Milan/Ita), Diogo Jota (Liverpool/Eng)