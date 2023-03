Tijd voor de Big Bang in ‘The masked singer’. Vanaf nu gaat het in een rechte lijn richting de finale. — © VTM

Jens Dendoncker drijft de versnelling op in ‘The masked singer’. Vrijdagavond is het tijd voor de notoire ‘Big Bang’ en komen alle overgebleven kandidaten voor het eerst samen. Vanaf nu gaat het in een rechte lijn richting grote finale. Maar welke BV’s gaan schuil achter die maskers? Naar goeie traditie wagen we ons nog eens aan een gokje.