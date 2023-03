Looienaar Kyan Vaesen voor het eerst opgeroepen bij nationale U21: “Handig dat ik coach al wat ken”

Geen eerste selectie voor de Rode Duivels voor Maxim De Cuyper dus. De flankverdediger van Westerlo zit wel in de kern van Jacky Mathijssen voor een stage met de nationale beloften, net als ploegmaat Kyan Vaesen. Voor de 21-jarige aanvaller is het zijn debuut bij Jong België.

De prestaties van Kyan Vaesen zijn de laatste weken niet onopgemerkt gebleven. Na het vertrek van Lyle Foster naar Burnley ontpopte hij zich tot nieuw aanvalsleider van Westerlo. Jacky Mathijssen beloonde de aanvaller daarvoor met een eerste selectie voor de nationale beloften.

EK? Eerst KV Oostende!

“Ik wist al een tijdje dat ik in de voorselectie zat”, reageerde een gelukkige Vaesen. “Dan hoop je er natuurlijk ook bij te zijn. Gisteren kwam het verlossende bericht. Max (De Cuyper, nvdr) was de eerste die me feliciteerde. Ik had gehoopt dat hij een eerste A-selectie zou versieren, maar het is leuk dat we nu samen kunnen spelen. Voor mezelf is dit een mooie erkenning en de bevestiging dat ik goed bezig ben. Kijk eens naar die selectie, daar zitten veel mooie namen tussen, hé. Ik kijk ernaar uit om samen met hen op het veld te staan.”

Of het een extra motivatie is om er deze zomer ook bij te zijn op het EK voor beloften in Albanië en Georgië? “Daar ben ik op dit moment nog niet mee bezig. Het enige waar ik nu aan denk is de wedstrijd tegen KV Oostende. De komende weken wil ik me blijven tonen. Lukt dat, dan zou het mooi zijn om straks mee te gaan naar het EK.”

Vaesen werd in 2019 al opgeroepen voor de U19, waarmee hij al een EK afwerkte. Opmerkelijk: ook toen was Mathijssen de nationale selectieheer. “Ik was toen nog de enige speler uit 1B”, herinnert Vaesen zich. “Ik weet niet of het een voordeel is dat Jacky me van toen al kende, al is het natuurlijk wel handig dat ik hem nu al een beetje ken.”

Stage in Spanje

De nationale U21 werken volgende week een oefenstage af in het Spaanse Pinatar. Daar staan twee oefenwedstrijden op het programma. Op 24 maart is Tsjechië de tegenstander, drie dagen later volgt er nog een duel tegen Japan.